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Російська армія кидає всі резерви на захоплення Сєвєродонецька, - Гайдай

Фото: окупанти кидають всі свої сили на захоплення Сєвєродонецька (t.me/dsns telegram)
Автор: Роман Мирончук

Російські військові кидають всі свої сили на захоплення Сєвєродонецька Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, пише CNN.

"Раніше їм вдавалося захопити більшу частину міста, але тепер наші військові відтіснили їх", - зазначив Гайдай.

Він також підкреслив, що росіяни несуть величезні втрати. За його словами, в Сєвєродонецьк увійшли чеченці, які, схоже, вважали, що битва виграна.

Гайдай заявив, що росіяни намагалися знести мости, ЗСУ не змогли підключити підкріплення бійцям, які знаходяться в Сєвєродонецьку і обороняють Луганську область.

"Вони дійсно бояться, що успіх наших захисників буде розвиватися, а це може бути зроблено, якщо вчасно будуть забезпечені боєприпаси, зброя і підкріплення. Це головне, чого вони бояться", - заявив Гайдай.

Нагадаємо, Гайдай повідомив про те, що українські військові вибили російських окупантів з частини Сєвєродонецька і тепер під контролем окупантів залишається близько половини міста.

Ми також писали про те, що радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав причину активізації російської авіації на Донбасі.

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ЛуганськВійна Росії проти України