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Российская аннексия территорий Украины не помешает применению западного оружия, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Херсон и Запорожье останутся Украиной. ВСУ будут жестко освобождать свои территории, какие бы названия им не придумывали оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина, с ссылкой на советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.

"Для международного сообщества Херсонская и Запорожская области останутся территорией Украины. В частности в вопросе применения западного оружия для освобождения украинских земель", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что для Украины любые попытки легализовать награбленное и повесить российский триколор не изменят ничего абсолютного.

Напомним, Британия вызвалась передать Украине ракетные системы несмотря на угрозы России.

Путин угрожал, что Россия будет наносить новые удары по территории Украины если вооружение "будут и будут поставляться".

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