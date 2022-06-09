RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російська анексія територій України не завадить застосуванню західної зброї, - Подоляк

Фото: Михайло Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Херсон і Запоріжжя залишаться Україною. ЗСУ будуть жорстко звільняти свої території, які б назви їм не вигадували окупанти.

Про це заявив радник голови ОП України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна.

"Для міжнародної спільноти Херсонська та Запорізька області залишаться територією України. Зокрема в питанні застосування західної зброї для звільнення українських земель", - наголосив Подоляк.

Він додав, що для України будь-які спроби "легалізувати" награбоване та повісити російський триколор не змінять абсолютного нічого.

Нагадаємо, Британія зголосилася передати Україні ракетні системи, попри погрози Росії.

Путін погрожував, що Росія завдаватиме нових ударів по території України, якщо озброєння "будуть і будуть поставлятися".

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні