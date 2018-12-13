Россиянка Бутина признала свою вину в участии в заговоре против США

Фото: Мария Бутина (vk.com/butina_maria)

Она должна была установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США

Россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в заговоре против США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

На слушаниях в суде Бутина пояснила, что действовала "под руководством" российского чиновника. Она должна была установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США. Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Бутина, которую обвинили в США в шпионаже в июле 2018 года, начала сотрудничество со следствием и рассказала о своем "российском кураторе". Бутина поделилась с правоохранителями информацией о ее американском любовнике и политтехнологе Республиканской партии Поле Эриксоне, который помог ей найти пути к консервативным политическим группам.

Как известно, 18 июля Федеральный суд присяжных в Вашингтоне официально обвинил россиянку Марию Бутину в незаконной деятельности для лоббирования интересов Москвы и инфильтрации американских политических организаций, ее взяли под временную стражу.

По словам американской прокуратуры, ее задачей была инфильтрация консервативных организаций. Россиянка сотрудничала с высокопоставленными представителями российской власти. По информации американских СМИ, речь идет о заместителе директора российского Центрального банка Александра Торшина, против которого в апреле были введены санкции Министерства финансов США.