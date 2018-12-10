Задержанная за шпионаж в США россиянка готова признать вину, - WP

Фото: Мария Бутіна (vk.com/butina_maria)

Официальное заявление Бутина сможет дать не раньше вторника

Россиянка Мария Бутина, которую обвинили в США в шпионаже, готова изменить свои показания и признать причастность к попыткам РФ повлиять на руководство Национальной стрелковой организации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Washington Post.

Сообщается, что официальное заявление Бутина сможет дать не раньше вторника.

"Адвокаты Бутиной и федеральные прокуроры вместе обратились в понедельник в суд с просьбой о том, чтобы окружной судья Таня С. Чуткан установила время для отзыва Бутиной ее предыдущего заявления о невиновности", - говорится в публикации.

Напомним, 18 июля Федеральный суд присяжных в Вашингтоне официально обвинил россиянку Марию Бутину в незаконной деятельности для лоббирования интересов Москвы и инфильтрации американских политических организаций, ее взяли под временную стражу.

По словам американской прокуратуры, ее задачей была инфильтрация консервативных организаций. Россиянка сотрудничала с высокопоставленными представителями российской власти. По информации американских СМИ, речь идет о заместителе директора российского Центрального банка Александра Торшина, против которого в апреле были введены санкции Министерства финансов США.

Добавим, что в США задержали россиянку Марию Бутину по подозрению в шпионаже.