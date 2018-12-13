ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Росіянка Бутіна визнала свою провину в участі у змові проти США

Новини » Політика    13.12.2018 - 19:02
Росіянка Бутіна визнала свою провину в участі у змові проти США
Фото: Марія Бутини (vk.com/butina_maria)

Вона повинна була встановити неофіційні контакти з американцями, які мають вплив на політику США

Росіянка Марія Бутіна визнала себе винною в участі у змові проти США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

На слуханнях в суді Бутіна пояснила, що діяла "під керівництвом" російського чиновника. Вона повинна була встановити неофіційні контакти з американцями, які мають вплив на політику США. Бутіній загрожує до п'яти років в'язниці.

Раніше повідомлялося, що Бутіна, яку звинуватили в США в шпигунстві у липні 2018 року, розпочала співпрацю зі слідством і розповіла про свого "російського куратора". Бутіна поділилася з правоохоронцями інформацією про її американського коханця і політтехнолога Республіканської партії Поле Ериксоне, який допоміг їй знайти шляхи до консервативних політичних груп.

Як відомо, 18 липня Федеральний суд присяжних в Вашингтоні офіційно звинуватив росіянку Марію Бутіну у незаконній діяльності для лобіювання інтересів Москви і інфільтрації американських політичних організацій, її взяли під тимчасову варту.

За словами американської прокуратури, її завданням була інфільтрація консервативних організацій. Росіянка співпрацювала з високопоставленими представниками російської влади. За інформацією американських ЗМІ, мова йде про заступника директора російського Центрального банку Олександра Торшина, проти якого в квітні були введені санкції Міністерства фінансів США.

Трамп відреагував на рішення суду по справі його екс-адвоката Коена Із Росії висилають скандальну журналістку, яка підтримувала "ДНР/ЛНР"
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америкишпионаж
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся