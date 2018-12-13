Росіянка Бутіна визнала свою провину в участі у змові проти США

Фото: Марія Бутини (vk.com/butina_maria)

Вона повинна була встановити неофіційні контакти з американцями, які мають вплив на політику США

Росіянка Марія Бутіна визнала себе винною в участі у змові проти США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

На слуханнях в суді Бутіна пояснила, що діяла "під керівництвом" російського чиновника. Вона повинна була встановити неофіційні контакти з американцями, які мають вплив на політику США. Бутіній загрожує до п'яти років в'язниці.

Раніше повідомлялося, що Бутіна, яку звинуватили в США в шпигунстві у липні 2018 року, розпочала співпрацю зі слідством і розповіла про свого "російського куратора". Бутіна поділилася з правоохоронцями інформацією про її американського коханця і політтехнолога Республіканської партії Поле Ериксоне, який допоміг їй знайти шляхи до консервативних політичних груп.

Як відомо, 18 липня Федеральний суд присяжних в Вашингтоні офіційно звинуватив росіянку Марію Бутіну у незаконній діяльності для лобіювання інтересів Москви і інфільтрації американських політичних організацій, її взяли під тимчасову варту.

За словами американської прокуратури, її завданням була інфільтрація консервативних організацій. Росіянка співпрацювала з високопоставленими представниками російської влади. За інформацією американських ЗМІ, мова йде про заступника директора російського Центрального банку Олександра Торшина, проти якого в квітні були введені санкції Міністерства фінансів США.