Россиянина задержали за стрельбу в центре Парижа

Россиянина подозревают в том, что он стрелял из пневматического ружья в прохожих в центре Парижа. Пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

По данным источника, задержанный 1988 года рождения подозревается в том, что стрелял в прохожих на Елисейских полях.

По предварительным данным, от его действий в разное время пострадали несколько человек.

Подозреваемый был задержан благодаря свидетелю, в которого мужчина тоже стрелял, но промахнулся.