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Россиянина задержали за стрельбу в центре Парижа

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Париж, Понедельник 20 сентября 2021 00:30
Россиянина задержали за стрельбу в центре Парижа Фото: в центре Парижа россиянина открыл стрельбу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Россиянина подозревают в том, что он стрелял из пневматического ружья в прохожих в центре Парижа. Пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По данным источника, задержанный 1988 года рождения подозревается в том, что стрелял в прохожих на Елисейских полях.

По предварительным данным, от его действий в разное время пострадали несколько человек.

Подозреваемый был задержан благодаря свидетелю, в которого мужчина тоже стрелял, но промахнулся.

Напомним, в августе в Одессе на улице Генерала Бочарова мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки. В результате получил ранение ребенок.

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