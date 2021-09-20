Росіянина затримали за стрілянину в центрі Парижа
Фото: у центрі Парижа росіянина відкрив стрілянину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Росіянина підозрюють у тому, що він стріляв з пневматичної рушниці в перехожих у центрі Парижа. Постраждали чотири людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
За даними джерела, затриманий 1988 року народження підозрюється в тому, що стріляв у перехожих на Єлисейських полях.
За попередніми даними, від його дій в різний час постраждали кілька людей.
Підозрюваний був затриманий завдяки свідку, в якого чоловік теж стріляв, але промахнувся.
Нагадаємо, у серпні в Одесі на вулиці Генерала Бочарова чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки. Унаслідок стрілянини отримала поранення дитина.