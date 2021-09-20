Росіянина затримали за стрілянину в центрі Парижа

Росіянина підозрюють у тому, що він стріляв з пневматичної рушниці в перехожих у центрі Парижа. Постраждали чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

За даними джерела, затриманий 1988 року народження підозрюється в тому, що стріляв у перехожих на Єлисейських полях.

За попередніми даними, від його дій в різний час постраждали кілька людей.

Підозрюваний був затриманий завдяки свідку, в якого чоловік теж стріляв, але промахнувся.