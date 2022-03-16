Россияне заявили об отмене украинского языка и истории в школах под оккупацией, - языковой омбудсмен

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты заявили о возобновлении обучения в школах. Однако, теперь они запретили преподавание украинского языка, украинской литературы и истории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.
"Российские оккупанты продолжают политику геноцида - лингвоцида. На территории Донецкой и Луганской областей, только что оккупированных российскими войсками, враги продолжают политику деукраинизации учебных заведений", - написал Кремень.
Также он просит международные правозащитные организации фиксировать и реагировать на все преступления, которые Россия совершает в Украине.
"Взбешенные русские душегубы, осуществляя геноцид против граждан Украины, пытаются устроить детям еще и языковой лингвоцид", - отмечает Тарас Креминь.
Кроме того, он просит украинцев сообщать обо всех фактах нарушения прав человека для исков в международный суд Организации Объединенных Наций.
Ранее мы сообщали, что в Украине 13 регионов вернулись к обучению, форма зависит от ситуации.
Также мы писали, что в Украине с начала войны повреждено более 400 учебных заведений.
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