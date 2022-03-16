Россияне заявили об отмене украинского языка и истории в школах под оккупацией, - языковой омбудсмен

"Российские оккупанты продолжают политику геноцида - лингвоцида. На территории Донецкой и Луганской областей, только что оккупированных российскими войсками, враги продолжают политику деукраинизации учебных заведений", - написал Кремень.

Также он просит международные правозащитные организации фиксировать и реагировать на все преступления, которые Россия совершает в Украине.

"Взбешенные русские душегубы, осуществляя геноцид против граждан Украины, пытаются устроить детям еще и языковой лингвоцид", - отмечает Тарас Креминь.

Кроме того, он просит украинцев сообщать обо всех фактах нарушения прав человека для исков в международный суд Организации Объединенных Наций.