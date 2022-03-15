В Украине 13 регионов вернулись к обучению, форма зависит от ситуации с безопасностью,- Шкарлет

13 регионов Украины уже вернулись к обучению. Однако его форма зависит от ситуации с безопасностью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра образования и науки Сергея Шкарлета в эфире " Украина 24 .

Также, по словам министра:

"13 регионов нашей Украины, там где ситуация с безопасностью позволяет - уже начали образовательный процесс. Форма зависит от ситуации с безопасностью также в спокойных областях, потому что артналеты продолжаются, воздушные тревоги раздаются и иногда педагоги вынуждены и пытаются прятаться в бомбоубежищах. Но 13 областей начали в зависимости очное, заочное, дистанционное, то есть в смешанном режиме",- заявил Шкарлет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские школы возвращаются к учениям.

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