Росіяни заявили про скасування української мови та історії у школах під окупацією, - мовний омбудсмен

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупанти заявили про відновлення навчання у школах. Однак, тепер вони заборонили викладання української мови, української літератури та історії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

Окрім того, він просить українців повідомляти про всі факти порушення прав людини для позовів до міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй.

"Оскаженілі російські душогуби, здійснюючи геноцид проти громадян України, намагаються влаштувати дітям ще й мовний лінгвоцид", - наголошує Тарас Кремінь.

Також він просить міжнародні правозахисні організації фіксувати й реагувати на всі злочини, які Росія скоює в Україні.

"Російські окупанти продовжують політику геноциду - лінгвоциду. На території Донецької та Луганської областей, щойно окупованих російськими військами, вороги продовжують політику деукраїнізації закладів освіти", - написав Кремінь.

Раніше ми повідомляли, що в Україні 13 регіонів повернулися до навчання, форма залежить від безпекової ситуації.

Також ми писали, що в Україні з початку війни пошкоджено понад 400 закладів освіти.

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