Росіяни заявили про скасування української мови та історії у школах під окупацією, - мовний омбудсмен

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупанти заявили про відновлення навчання у школах. Однак, тепер вони заборонили викладання української мови, української літератури та історії України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.
"Російські окупанти продовжують політику геноциду - лінгвоциду. На території Донецької та Луганської областей, щойно окупованих російськими військами, вороги продовжують політику деукраїнізації закладів освіти", - написав Кремінь.
Також він просить міжнародні правозахисні організації фіксувати й реагувати на всі злочини, які Росія скоює в Україні.
"Оскаженілі російські душогуби, здійснюючи геноцид проти громадян України, намагаються влаштувати дітям ще й мовний лінгвоцид", - наголошує Тарас Кремінь.
Окрім того, він просить українців повідомляти про всі факти порушення прав людини для позовів до міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй.
Раніше ми повідомляли, що в Україні 13 регіонів повернулися до навчання, форма залежить від безпекової ситуації.
Також ми писали, що в Україні з початку війни пошкоджено понад 400 закладів освіти.
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