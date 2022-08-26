UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне завезли в Мелитополь десять химических лабораторий, - мэр Федоров

Фото: россияне завезли в Мелитополь десять химических лабораторий (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты завезли в Мелитополь Запорожской области около десяти химических лабораторий для спасения своего командования в случае выброса радиации на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова.

"Десять химических лабораторий находятся на территории одного из больничных учреждений Мелитополя", - сказал он.

Власти города считают, что захватчики завезли лаборатории для того, чтобы спасти своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на Запорожской АЭС.

"О гражданском населении, конечно, они не думают", - добавил Федоров.

Напомним, в ночь на 25 августа украинские партизаны взорвали российский штаб под Мелитополем, в котором велась подготовка к так называемому "референдуму" и раздавались российские паспорта.

Ранее Федоров заявлял, что оккупанты минируют теплоцентрали и котельные в Мелитополе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МелитопольЗапорожская область