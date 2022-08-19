В Мелитополе оккупанты готовят диверсии, минируя котельные, - мэр

Во временно захваченном Мелитополе оккупанты минуют теплоцентрали и котельные. Россияне готовятся их взорвать, чтобы обвинить Украину в срыве отопительного сезона.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление городского главы в эфире национального телемарафона новостей.

“Уже второй день идет минирование наших теплоцентралей и наших больших котельных – их три. Оккупанты их минируют, чтобы обвинять наши ВСУ, но мы понимаем, что разрушили газовую систему именно россияне. Так что с отоплением будет сложно”, - сказал он.

По словам Федорова, что осенью город и другие оккупированные территории Запорожской области может ждать коммунальный коллапс, потому что во многих населенных пунктах нет газа, а значит, не будет отопления.

По информации Запорожской ОВА, на сегодняшний день в области без газоснабжения находится 226 681 абонент в 269 населенных пунктах области. Из-за повреждений магистральных газопроводов на территории Запорожской и Донецкой областей в области полностью отключены 261 и частично 8 населенных пунктов.