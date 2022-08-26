Росіяни завезли до Мелітополя десять хімічних лабораторій, - мер Федоров

Російські окупанти завезли до Мелітополя Запорізької області близько десяти хімічних лабораторій для порятунку свого командування у разі викиду радіації на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова .

"Десять хімічних лабораторій знаходяться на території одного з лікарняних закладів Мелітополя", - сказав він.

Влада міста вважає, що загарбники завезли лабораторії для того, аби врятувати своїх офіцерів і генералів у випадку радіаційних викидів на Запорізькій АЕС.

"Про цивільне населення, звичайно, вони не думають", - додав Федоров.