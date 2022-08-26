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Росіяни завезли до Мелітополя десять хімічних лабораторій, - мер Федоров

Фото: росіяни завезли до Мелітополя десять хімічних лабораторій (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти завезли до Мелітополя Запорізької області близько десяти хімічних лабораторій для порятунку свого командування у разі викиду радіації на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова.

"Десять хімічних лабораторій знаходяться на території одного з лікарняних закладів Мелітополя", - сказав він.

Влада міста вважає, що загарбники завезли лабораторії для того, аби врятувати своїх офіцерів і генералів у випадку радіаційних викидів на Запорізькій АЕС.

"Про цивільне населення, звичайно, вони не думають", - додав Федоров.

Нагадаємо, в ніч на 25 серпня українські партизани підірвали російський штаб під Мелітополем, у якому велася підготовка до так званого "референдуму" і роздавалися російські паспорти.

Раніше Федоров заявляв, що окупанти мінуть теплоцентралі та котельні у Мелітополі.

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МелітопольЗапорожская область