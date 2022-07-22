ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне закроют Мариуполь на выходные: в чем причина

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 22 июля 2022 16:27
Россияне закроют Мариуполь на выходные: в чем причина Фото: россияне закроют Мариуполь на выходные (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты запретят въезд и выезд из Мариуполя на все выходные из-за усиления фильтрационных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.

"С 16:00 пятницы до 6:00 понедельника оккупанты закрывают город на въезд и на выезд. Будут проводиться усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия", - написал он.

Андрющенко отметил, что причиной таких действий стала "плохая ночь" для оккупантов в Бердянске, где они потеряли определенное количество военных.

"Будьте настороже. Не подвергайте себя опасности. Вычистите телефоны. Без лишней необходимости не отходите от домов. Обходите блок-посты. Помогайте друг другу", - добавил советник мэра.

Напомним, отныне оккупационные войска в Мариуполе проводят эксгумацию тел погибших только за деньги.

Как сообщалось ранее, из Мариуполя в Запорожье ежедневно выезжают до сотни жителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет