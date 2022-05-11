Россияне заблокировали жителям ОРЛО доступ к Facebook и Instagram

Оккупационные власти "ЛНР" заблокировали доступ к Facebook и Instagram на временно неподконтрольной территории Украины. Якобы из-за того, что компания Meta разрешила призывы к насилию в отношении русскоязычных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
Свое же объяснение руководство "ЛНР" фактически копией в "минсвязи "ДНР", которое сегодня также ограничило доступ к социальным сетям.
"На территории "Донецкой Народной Республики" операторы связи начали блокирование запрещенной информации, что несет угрозу ее жителям...В частности, уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, которая разрешила в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. В связи с этим доступ к социальным сетям Meta - Facebook и Instagram - на территории Республики заблокирован", - отмечается на сайте "Министерства связи "ДНР".
Пользоваться платформами Facebook и Instagram можно применяя сервисы VPN.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что жителям"ДНР" ограничили доступ к ряду социальных сетей.
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