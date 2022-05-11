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Оккупанты в ОРДО заблокировали жителям доступ к Facebook и Instagram

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Донецкая область, Среда 11 мая 2022 12:58
Оккупанты в ОРДО заблокировали жителям доступ к Facebook и Instagram Фото: оккупанты в ОРДО заблокировали жителям доступ к Facebook и Instagram (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупационные власти так называемой "ДНР" заблокировали жителям доступ к соцсетям Facebook и Instagram. Это объясняют якобы "защитой населения от угрожающей информации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт так называемого "Министерства связи ДНР".

"На территории Донецкой Народной Республики операторы связи начали блокирование запрещенной информации, что несет угрозу ее жителям...В частности, уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, которая разрешила в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. В связи с этим доступ к социальным сетям Meta - Facebook и Instagram - на территории Республики заблокирован", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что Россия начала перевод мобильных операторов в отдельных районах ОРДЛО на свою систему нумерации телефонов.

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