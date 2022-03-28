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В России обвинили Meta в нарушении конституционного строя

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Москва, Понедельник 28 марта 2022 12:26
В России обвинили Meta в нарушении конституционного строя Фото: В РФ обвинили Meta в нарушении конституционного строя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Тверской суд Москвы опубликовал полный текст решения, в котором называются причины блокировки компании Meta в России. В частности, в РФ считают, что Facebook и Instagram угрожают конституционному строю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Интерфакс.

"Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. распространяет на территории РФ материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан России, несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Мeta признана в России экстремистской организацией. При этом суд не ограничивает использование соцсетей Facebook и Instagram физическими и юридическими лицами.

Напомним, что в России окончательно заблокировали Facebook та Instagram.

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