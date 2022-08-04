Россияне вывозят боеприпасы из Беларуси: о чем это говорит
Российские оккупанты опустошают склады с боеприпасами в Беларуси - вывозят их в Южный военный округ РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"В целом до конца августа запланирован вывоз 12 тысяч тонн боеприпасов", - говорится в сообщении.
Это, по данным ведомства, свидетельствует о том, что у РФ есть проблема с логистикой относительно своевременной доставки БК в нужном количестве в зону боевых действий и она настолько остра, что Кремль использует для обеспечения ресурс из Беларуси.
Это также, по данным "СтратКома", дает повод сомневаться в возможном вторжении в Украину белорусской армии.
"Отрицательный момент, конечно же, в том, что острого и безвозвратного дефицита в накоплении боеприпасов пока не будет. А вот с доставкой их передовым подразделениям - совсем другой вопрос", - говорят в "СтратКоме".
Как сообщалось, на белорусском военном аэродроме Зябровка (Гомельская область), который был передан РФ, замечено явное увеличение количества ЗРК "С-400", танков и БМП. Это подтверждают спутниковые снимки военного объекта.
До этого в Беларуси вновь активизировалась российская военная авиация. На военный аэродром в Мачулищах (Минская область) прилетели два Ил-76 Воздушно-космических сил России и самолет ДРЛО А-50.
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