Россияне вывозят боеприпасы из Беларуси: о чем это говорит

Российские оккупанты опустошают склады с боеприпасами в Беларуси - вывозят их в Южный военный округ РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ .

"В целом до конца августа запланирован вывоз 12 тысяч тонн боеприпасов", - говорится в сообщении.

Это, по данным ведомства, свидетельствует о том, что у РФ есть проблема с логистикой относительно своевременной доставки БК в нужном количестве в зону боевых действий и она настолько остра, что Кремль использует для обеспечения ресурс из Беларуси.

Это также, по данным "СтратКома", дает повод сомневаться в возможном вторжении в Украину белорусской армии.

"Отрицательный момент, конечно же, в том, что острого и безвозвратного дефицита в накоплении боеприпасов пока не будет. А вот с доставкой их передовым подразделениям - совсем другой вопрос", - говорят в "СтратКоме".