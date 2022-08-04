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Росіяни вивозять боєприпаси з Білорусі: про що це свідчить

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Україна, Четвер 04 серпня 2022 16:01
Росіяни вивозять боєприпаси з Білорусі: про що це свідчить Фото: росіяни вивозять боєприпаси з Білорусі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти спустошують склади з боєприпасами у Білорусі - вивозять їх у Південний військовий округ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Загалом до кінця серпня заплановано вивезення 12 тисяч тонн боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Це, за даними відомства, свідчить про те, що у РФ є проблема з логістикою щодо своєчасної доставки БК у потрібній кількості до зони бойових дій і вона настільки гостра, що Кремль використовує для забезпечення ресурс з Білорусі.

Це також, за даними "СтратКому", дає привід сумніватися у можливому вторгненні в Україну білоруської армії.

"Негативний момент, звичайно ж, у тому, що гострого та безповоротного дефіциту у накопиченні боєприпасів поки що не буде. А ось із доставкою їх передовим підрозділам - зовсім інше питання", - кажуть в "СтратКомі".

Як повідомлялося, на білоруському військовому аеродромі Зябрівка (Гомельська область), який було передано РФ, відмічено явне збільшення кількості ЗРК "С-400", танків та БМП. Це засвідчують супутникові знімки військового об'єкта.

До цього в Білорусі знову активізувалася російська військова авіація. На військовий аеродром у Мачулищах (Мінська область) прилетіли два Іл-76 Повітряно-космічні сили Росії та літак ДРЛО А-50.

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