Росіяни вивозять боєприпаси з Білорусі: про що це свідчить

Російські окупанти спустошують склади з боєприпасами у Білорусі - вивозять їх у Південний військовий округ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ .

"Загалом до кінця серпня заплановано вивезення 12 тисяч тонн боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Це, за даними відомства, свідчить про те, що у РФ є проблема з логістикою щодо своєчасної доставки БК у потрібній кількості до зони бойових дій і вона настільки гостра, що Кремль використовує для забезпечення ресурс з Білорусі.

Це також, за даними "СтратКому", дає привід сумніватися у можливому вторгненні в Україну білоруської армії.

"Негативний момент, звичайно ж, у тому, що гострого та безповоротного дефіциту у накопиченні боєприпасів поки що не буде. А ось із доставкою їх передовим підрозділам - зовсім інше питання", - кажуть в "СтратКомі".