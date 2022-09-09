Россияне выводят военную технику из Мариуполя: куда направляются

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram .

"Оккупанты начали вывод военной техники из Мариуполя. Даже той, которая до этого была окопана. Техника двигается в сторону Бердянска", - сообщил он.

Кроме того, Андрющенко отметил, что оккупанты усиливают контрпартизанские меры.

"Усиленные патрули и блокпосты почти во всех районах города. Впервые стационарный патруль наблюдается у дома Драмтеатра. Проверки всех без исключения автомобилей. Очередная волна обысков и сломов квартир работников правоохранительных органов и военнослужащих Украины со стороны "МГБ ДНР". Ищут схроны, оборудование связи", - говорится в сообщении.