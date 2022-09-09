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Росіяни виводять військову техніку з Маріуполя: куди прямують

Фото: росіяни виводять техніку з Маріуполя (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська почали виведення військової техніки із захопленого Маріуполя. Колони рухаються в бік Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера міста Петра Андрющенка в Telegram.

"Окупанти почали виведення військової техніки з Маріуполя. Навіть тієї, яка до цього була окопана. Техніка рухається в бік Бердянська", - повідомив він.

Крім того, Андрющенко зазначив, що окупанти посилюють контрпартизанські заходи.

"Посилені патрулі і блокпости майже у всіх районах міста. Вперше стаціонарний патруль спостерігається біля будинку Драмтеатру. Перевірки всіх без винятку автомобілів. Чергова хвиля обшуків і зламів квартир працівників правоохоронних органів і військовослужбовців України з боку "МДБ ДНР". Шукають схрони, обладнання зв'язку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі жителів призвали без зайвих потреб не пересуватися містом. Це пов'язують зі стрімким зростанням військових патрулів окупантів.

Як відомо, російські війська перекидають техніку через Маріуполь на Запорізький напрямок. У місті помічають машини з новою символікою.

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Російська ФедераціяМаріупольБердянськ