Россияне выпустили по Никополю 40 реактивных снарядов: есть разрушения

Российские оккупанты накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы. Только по Никополю враг выпустил до 40 реактивных снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

По его словам, в результате вражеской атаки на город есть разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали там пожары.

"В городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте работают электрики. Людей не задело", - пишет Резниченко.

Кроме того, по Криворожскому району враг ударил из артиллерии по Зеленодольской общине. Пострадавших нет.

Отметим, по словам начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, в Никопольском районе оккупанты снова ударили из РСЗО "Град" по городу.

"Около 40 "прилетов" по частным домам, портам, двум промышленным предприятиям. Пожары, возникшие на предприятиях, ликвидированы. Есть другие разрушения, но без жертв", - написал Вилкул.

Напомним, вчера вечером оккупанты снова обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Добавим, на прошлой неделе усилились обстрелы Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

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