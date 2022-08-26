Россияне выпустили 140 мин и снарядов по Сумской области: есть пострадавшие

Российские оккупанты выпустили около 140 мин и снарядов по Сумской области в пятницу, 26 августа. Атакам подверглись пять общин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Захватчики обстреляли территории Эсманской и Шалыгинской общин Шосткинского района, а такую Хотинской, Миропольской, Белопольской общин Сумского района.
Четверо людей в Белопольской общине получили травмы. На данный момент они находятся под наблюдением врачей.
Напомним, вчера оккупанты обстреляли Шалыгинскую, Середино-Будскую, Хотинскую, Белопольскую, Великописаревскую общины Сумской области. В результате атак сгорел дом, повреждения получили хозяйственные постройки.
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