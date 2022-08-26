UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне выпустили 140 мин и снарядов по Сумской области: есть пострадавшие

Иллюстративное фото: россияне выпустили 140 мин и снарядов по Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты выпустили около 140 мин и снарядов по Сумской области в пятницу, 26 августа. Атакам подверглись пять общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Захватчики обстреляли территории Эсманской и Шалыгинской общин Шосткинского района, а такую Хотинской, Миропольской, Белопольской общин Сумского района.

Четверо людей в Белопольской общине получили травмы. На данный момент они находятся под наблюдением врачей.

Напомним, вчера оккупанты обстреляли Шалыгинскую, Середино-Будскую, Хотинскую, Белопольскую, Великописаревскую общины Сумской области. В результате атак сгорел дом, повреждения получили хозяйственные постройки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область