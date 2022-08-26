Росіяни випустили 140 мін і снарядів по Сумській області: є постраждалі

Російські окупанти випустили близько 140 мін та снарядів по Сумській області у п'ятницю, 26 серпня. Атак зазнали п'ять громад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Загарбники обстріляли території Есманської та Шалигинської громад Шосткинського району, а такую Хотінської, Миропільської, Білопільської громад Сумського району.
Четверо людей у Білопільській громаді отримали травми. На даний момент вони знаходяться під наглядом лікарів.
Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Шалигинську, Середино-Будську, Хотінську, Білопільську, Великописарівську громади Сумської області. Внаслідок атак згорів будинок, пошкоджень зазнали господарські споруди.
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