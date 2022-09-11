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Россияне выпустили 11 крылатых ракет по Украине, часть из них сбили

Фото: россияне выпустили 11 крылатых ракет по Украине, часть из них сбили (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты выпустили 11 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" Facebook.

Подразделения воздушного командования "Восток" сбили 7 крылатых ракет в Днепропетровской области. Из них 5 ракет класса "воздух - земля" Х-101, и две - типа "Калибр".

Еще две вражеские ракеты уничтожили подразделения Воздушных сил в Полтавской области.

Напомним, сегодня в Днепре и Кременчуге Полтавской области раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин отметил, что в Кременчуге было сбито несколько вражеских ракет. Горсовет Павлограда сообщил, что в городе сработала ПВО, но также есть попадание в объект инфраструктуры за городом.

Ранее сообщалось о сбитии российской ракеты в небе над Днепропетровской областью.

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