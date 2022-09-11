Фото: в Днепре и Кременчуге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)

Вечером 11 сентября в Днепре и Кременчуге Полтавской области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.

Об этом заявил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.