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В Днепре и Кременчуге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

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Киев, Воскресенье 11 сентября 2022 20:03
В Днепре и Кременчуге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Днепре и Кременчуге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вечером 11 сентября в Днепре и Кременчуге Полтавской области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.

Об этом заявил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По предварительной информации, в Днепре была слышна работа ПВО. По информации главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, над Кременчугом силами ПВО ВСУ была сбито несколько вражеских ракет.

Обновлено (20:10)

Как сообщает Суспільне, также вечером взрывы были слышны в городе Павлоград Днепропетровской области. О повреждениях и жертвах пока не сообщается.

Напомним, что сегодня, 11 сентября, ночью и утром россияне нанесли ряд ракетных ударов по Николаеву и области. Повреждены жилые дома, есть пострадавшие мирные жители.

Также мы писали, что сегодня украинские силы ПВО сбили российскую ракету над Днепропетровской областью. Горожан призывают сохранять спокойствие.

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