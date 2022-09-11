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Над Днепропетровской областью ПВО сбила вражескую ракету

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Воскресенье 11 сентября 2022 12:56
Над Днепропетровской областью ПВО сбила вражескую ракету Фото: над Днепропетровской областью ПВО сбила вражескую ракету (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинская ПВО сбила российскую ракету над Днепропетровской областью. Горожан призывают сохранять спокойствие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"У нас день продолжается хорошими новостями. Наши защитники сбили над Днепропетровской областью вражескую ракету. Спасибо нашей ПВО", - пишет Резниченко.

Также информацию о сбитой ракете подтвердило и воздушное командование "Восток".

"Днепр, сработало ПВО. Сохраняем спокойствие, соблюдаем правила безопасности", - пишет пресс-служба командования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Алексея Резниченко, сейчас Украина нуждается в улучшении устаревших советских систем ПВО.

Также еще две вражеские ракеты наша ПВО сбила в Днепре в ночь на 10 сентября.

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Днепропетровская область Украина Российская Федерация
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