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Россияне уже вторые сутки обстреливают Циркуны под Харьковом: возникло 10 пожаров, есть раненые

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Харьковская область, Среда 10 августа 2022 18:51
Россияне уже вторые сутки обстреливают Циркуны под Харьковом: возникло 10 пожаров, есть раненые Фото: россияне уже вторые сутки обстреливают Циркуны под Харьковом (DSNS_Kharkiv)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты уже вторые сутки подряд обстреливают Циркуны Харьковской области из артиллерии. В результате атак 10 августа возникло 10 пожаров, ранения получили две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и советницу главы Харьковской ОВА Наталью Попову.

"10 августа оккупанты в очередной раз нанесли массированный артиллерийский обстрел по жилым домам в поселке Циркуны Харьковского района. В период с 11:00 до 14:00 там возникло 10 пожаров в результате попаданий российских боеприпасов", - отмечают ГСЧС.

Огонь охватил 7 хозяйственных сооружений, 2 гаража, жилой дом и магазин на общей площади около 1 тысяча кв. м. Спасатели уже ликвидировать все очаги горения.

По информации Поповой, утром была ранена 64-летняя женщина. Днем ранение получила еще одна 76-летняя женщина.

Фото: последствия обстрела Циркунов (ГСЧС)

Добавим, что вчера в Циркунах почти одновременно произошло 16 пожаров из-за вражеских обстрелов. Тогда горели частные жилые дома, хозяйственные постройки, надворные застройки, гаражи и магазин.

Напомним, ночью 9 августа россияне обстреляли два района Харькова. В результате атак была повреждена электроопора и трамвайные рельсы.

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