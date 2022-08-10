Росіяни вже другу добу обстрілюють Циркуни під Харковом: виникло 10 пожеж, є поранені

Російські окупанти вже другу добу поспіль обстрілюють Циркуни Харківської області з артилерії. Внаслідок атак 10 серпня виникло 10 пожеж, поранень зазнали дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС і радницю голови Харківської ОВА Наталю Попову .

"10 серпня окупанти в черговий раз завдали масованого артилерійського обстрілу по житловим будинкам у селищі Циркуни Харківського району. У період з 11:00 до 14:00 там виникло 10 пожеж внаслідок влучань російських боєприпасів", - зазначають ДСНС.

Вогонь охопив 7 господарчих споруд, 2 гаражі, житловий будинок та магазин на загальній площі біля 1 тисяча кв.м. Рятувальники вже ліквідувати усі осередки горіння.

За інформацією Попової, вранці було поранено 64-літню жінку. Вдень поранень зазнала ще одна 76-літня жінка.

Фото: наслідки обстрілу Циркунів (ДСНС)

Додамо, що вчора у Циркунах майже одночасно сталося 16 пожеж через ворожі обстріли. Тоді горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди, надвірні забудови, гаражі і магазин.