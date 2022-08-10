Росіяни вже другу добу обстрілюють Циркуни під Харковом: виникло 10 пожеж, є поранені
Російські окупанти вже другу добу поспіль обстрілюють Циркуни Харківської області з артилерії. Внаслідок атак 10 серпня виникло 10 пожеж, поранень зазнали дві жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС і радницю голови Харківської ОВА Наталю Попову.
"10 серпня окупанти в черговий раз завдали масованого артилерійського обстрілу по житловим будинкам у селищі Циркуни Харківського району. У період з 11:00 до 14:00 там виникло 10 пожеж внаслідок влучань російських боєприпасів", - зазначають ДСНС.
Вогонь охопив 7 господарчих споруд, 2 гаражі, житловий будинок та магазин на загальній площі біля 1 тисяча кв.м. Рятувальники вже ліквідувати усі осередки горіння.
За інформацією Попової, вранці було поранено 64-літню жінку. Вдень поранень зазнала ще одна 76-літня жінка.
Додамо, що вчора у Циркунах майже одночасно сталося 16 пожеж через ворожі обстріли. Тоді горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди, надвірні забудови, гаражі і магазин.
Нагадаємо, вночі 9 серпня росіяни обстріляли два райони Харкова. Внаслідок атак була пошкоджена електроопора та трамвайні рейки.
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