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Россияне возвели временную переправу в Харьковской области: спутниковые снимки

Иллюстративное фото ("Спутник")
Автор: Иван Носальский

Спутник зафиксировал попытки российских войск возвести понтонную переправу возле поселка Купянск-Узловой в Харьковской области. Ею планируют воспользоваться для продвижения на Изюмском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Отмечается, что на юге от поселка Купянск-Узловой оккупанты намереваются возвести понтонно-железнодорожную переправу через реку Оскол. Возле моста начали строить дорогу.

Возле недостроенного понтонного моста была замечена строительная и военная техника России.

Стоит заметить, что, по данным Генштаба, россияне в Харьковской области начали восстанавливать транспортную инфраструктуру и возводят временные переправы через местные реки.

Направление, по которому строят дорогу и временный мост, ведет к региональной трассе Р-79, уходящей от российской границы в сторону оккупированного города Изюма.

Возведение временного моста в Харьковской области, спутниковые снимки (radiosvoboda.org)

Напомним, ранее в Генштабе сообщали, что для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.

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