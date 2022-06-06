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Росіяни звели тимчасову переправу в Харківській області: супутникові знімки

Ілюстративне фото ("Спутник")
Автор: Іван Носальський

Супутник зафіксував спроби російських військ звести понтонну переправу біля селища Куп'янськ-Вузловий у Харківській області. Нею планують скористатися для просування на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Зазначається, що на півдні від селища Куп'янськ-Вузлової окупанти мають намір звести понтонно-залізничну переправу через річку Оскіл. Біля мосту почали будувати дорогу.

Біля недобудованої понтонної переправи було помічено будівельну та військову техніку Росії.

Варто зауважити, що, за даними Генштабу, росіяни на Харківщині почали відновлювати транспортну інфраструктуру та зводять тимчасові переправи через місцеві річки.

Напрямок, яким будують дорогу і тимчасовий міст, веде до регіональної траси Р-79, що йде від російського кордону у бік окупованого міста Ізюма.

Зведення тимчасового мосту в Харківській області, супутникові знімки (radiosvoboda.org)

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомляли, що для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець.

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