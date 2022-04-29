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Изюмское направление. Оккупанты строят понтонные мосты через Северский Донец

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Пятница 29 апреля 2022 19:23
Изюмское направление. Оккупанты строят понтонные мосты через Северский Донец Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска на Изюмском направлении основные усилия сосредотачивают на ведении разведки и нанесении ударов подразделениям Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Также на Слобожанском направлении российская группировка из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск Балтийского и Северного флотов основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от города Харькова.

К тому же враг пытается осуществить развертывание дополнительных артиллерийских подразделений.

На Изюмском направлении оккупанты действуют подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии, 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

В частности, основные усилия враг сосредотачивает на ведении разведки и нанесении ударов подразделениям Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.

Ранее мы сообщали, что ночью на юге ВСУ поразили 11 целей оккупантов.

Также мы писали, что в Днепропетровской области СБУ задержала помощницу главарей "ДНР".

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