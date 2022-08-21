ВСУ отразили штурмовые действия россиян на нескольких направлениях , но враг имеет частичный успех на юге, - Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили штурмовые действия россиян на нескольких направлениях в Донецкой области. Однако враг имеет частичный успех в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

На Волынскому и Полесском направлениях отмечается перемещение средств противовоздушной обороны вооруженных сил РФ на территорию Беларуси.

Продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

На Северскому направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловка Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Руських Тишков, Шестакового, Песчаного и Печенегов. Нанес авиационные удары возле Мосьпаново, Старого Салтова и Гусаровки. Вел воздушную разведку неподалеку от населенного пункта Большие Проходы.

На Славянском направления зафиксированы артиллерийские обстрелы неподалеку Шевелевки, Краснополье,Дубравного, Норцовки, Сулиговки и Долины.

Враг провел разведку боем в направлении Пасека - Богородичное, успеха не имел, отошел.

Пытался вести штурмовые действия в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка и Сулиговка - Новая Дмитровка. Понес потери и отступил.

На Донецком направлении враг пытается продолжить наступательные действия.

На Краматорском направлении осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Северска, Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Вел наступление в направлении Берестово - Ивано-Дарьевка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении обстреливал позиций наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Яковлевка, Зайцевое, Шумы и Железное.

Нанес авиаудары неподалеку Зайцево, Бахмута и Соледар.

Вел наступательные бои в направлениях Покровское - Бахмутское и Семигорье - Зайцево, успеха не имел, отошел. Продолжаются боевые действия в направлениях Железная Балка - Нью-Йорк и Новоселовка - Нью-Йорк.

На Авдеевском направления обстрелы зафиксированы в районах Марьинки, Водяного, Александрополя и Песков. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Авдеевки, Новобахмутовки, Марьинки, Водяного и Красногоровки. Вели воздушную разведку БпЛА в районах населенных пунктов Покровск, Красногоровка, Веселое и Опытное.

Подразделения противника ведут штурмовые действия в направлениях Пески - Невельское, Лозовое - Невельское и Старомихайловка - Марьинка, боевые действия продолжаются.

На Новопавловскому направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии вблизи Шевченко, Великой Новоселки, Пречистовки и Времовки. Задействовал авиацию неподалеку Новомихайловки и Павловки.

На Запорожском направлении осуществлял обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Нескучное, Железнодорожное, Малиновка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Дорожнянка, Орехов, Малые Щербаки, Красное и Новоданиловка. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполя, Ольговского и Красного. Вел воздушную разведку с применением БпЛА "Орлан-10" в районе Запорожья.

На Южнобугском направлении противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Степной Долины, Лиманов и еще 15 населенных пунктов. Нанес авиационные удары возле Ольгиного, Заречного, Новогригорьевки, Белой Кыници, Таврического, Лозового и Андреевки. Вел воздушную разведку БпЛА.

На Николаевском направлении ведет наступательный бой в направлении Васильки - Благодатное, имеет частичный успех, занял южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются.