Россияне вечером ударили по двум районам Днепропетровской области

В последний раз в 19:10 враг из ствольной артиллерии обстрелял открытую территорию села Великая Костромка Зеленодольской громады.

В результате обстрела были повреждены дома, линия электропередач и сельхозпостройки. Пострадавших среди мирного населения нет. Проводится проверка.

Кроме того, в воскресенье вечером россияне трижды обстреляли Никопольский район.

В 19:14 враг произвел три выстрела по береговой линии вблизи села Ильинка Марганецкой городской территориальной громады.

По предварительным данным, потерь нет.

В 19:42 еще три выстрела вблизи с. Приднепровское, Красногригоревская поселковая громада.

Напомним, прошлой ночью россияне обстреляли Никопольский и Криворожский районы. В результате атаки пострадал один гражданский.

Из-за обстрела оккупантов 13 августа были повреждены электросети в двух общинах Днепропетровской области.