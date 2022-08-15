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Росіяни ввечері вдарили по двох районах Дніпропетровської області

Фото: окупанти обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Увечері 14 серпня окупанти обстріляли населені пункти Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника Військової адміністрації міста Олександра Вілкула.

Востаннє о 19:10 ворог зі ствольної артилерії обстріляв відкриту територію села Велика Костромка Зеленодольської громади.

Унаслідок обстрілу були пошкоджені будинки, лінія електропередач і сільгоспбудівлі. Постраждалих серед мирного населення немає. Проводиться перевірка.

Крім того, в неділю ввечері росіяни тричі обстріляли Нікопольський район.

О 19:14 ворог здійснив три постріли по береговій лінії поблизу села Іллінка Марганецької міської територіальної громади.

За попередніми даними, втрат немає.

О 19:42 ще три постріли поблизу с.Придніпровське, Червоногригорівська селищна громада.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. В результаті атаки постраждав один цивільний.

Через обстріл окупантів 13 серпня було пошкоджено електромережі у двох громадах Дніпропетровської області.

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Дніпропетровська область