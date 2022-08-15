Росіяни ввечері вдарили по двох районах Дніпропетровської області

Увечері 14 серпня окупанти обстріляли населені пункти Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника Військової адміністрації міста Олександра Вілкула.
Востаннє о 19:10 ворог зі ствольної артилерії обстріляв відкриту територію села Велика Костромка Зеленодольської громади.
Унаслідок обстрілу були пошкоджені будинки, лінія електропередач і сільгоспбудівлі. Постраждалих серед мирного населення немає. Проводиться перевірка.
Крім того, в неділю ввечері росіяни тричі обстріляли Нікопольський район.
О 19:14 ворог здійснив три постріли по береговій лінії поблизу села Іллінка Марганецької міської територіальної громади.
О 19:42 ще три постріли поблизу с.Придніпровське, Червоногригорівська селищна громада.
Нагадаємо, минулої ночі росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. В результаті атаки постраждав один цивільний.
Через обстріл окупантів 13 серпня було пошкоджено електромережі у двох громадах Дніпропетровської області.