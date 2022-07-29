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Росіяни вранці обстріляли прикордоння Сумщини: били з мінометів

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Сум, П'ятниця 29 липня 2022 11:00
Росіяни вранці обстріляли прикордоння Сумщини: били з мінометів Фото: росіяни вранці вдарили по прикордонню Сумської області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 29 липня ворожі війська завдали мінометного удару по прикордонню Сумської області. Обстріл припав по Хотинській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Дмитра Живицького.

"Ніч у Сумській області була тихою. А ранок розпочався мінометним вогнем росіян по Хотинській громаді. Майже о восьмій ранку був перший обстріл, після дев'ятої ранку - ще один", - повідомив він.

Нагадаємо, вчора окупаційні війська РФ обстріляли Сумську область, застосувавши САУ і міномети. Під вогнем опинилися три громади.

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