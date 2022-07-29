Росіяни вранці обстріляли прикордоння Сумщини: били з мінометів

Вранці 29 липня ворожі війська завдали мінометного удару по прикордонню Сумської області. Обстріл припав по Хотинській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Дмитра Живицького.

"Ніч у Сумській області була тихою. А ранок розпочався мінометним вогнем росіян по Хотинській громаді. Майже о восьмій ранку був перший обстріл, після дев'ятої ранку - ще один", - повідомив він.