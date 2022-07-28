Россияне из минометов и САУ обстреляли три общины Сумской области
Фото: Дмитрий Живицкий, председатель Сумской ОВА (sumy evrydai)
Оккупационные войска РФ продолжили обстрел Сумской области. 28 июля в течение дня они били по приграничью из САУ и минометов. Под огнем оккупанта оказались три общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Сегодня россияне обстреляли территории Сумской области 4 раза, всего было более 44 прилеты.
Били по Краснопольской, Шалыгинской и Бурынской общинах из минометов, гранатометов и САУ.
Жертв и разрушений нет.
При этом вчера до полуночи продолжался минометный огонь по территории Николаевской сельской общины.
А днем раньше оккупанты обстреляли базу отдыха, где ранена женщина-сторож.
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