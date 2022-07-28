Россияне из минометов и САУ обстреляли три общины Сумской области

Оккупационные войска РФ продолжили обстрел Сумской области. 28 июля в течение дня они били по приграничью из САУ и минометов. Под огнем оккупанта оказались три общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Сегодня россияне обстреляли территории Сумской области 4 раза, всего было более 44 прилеты. Били по Краснопольской, Шалыгинской и Бурынской общинах из минометов, гранатометов и САУ. Жертв и разрушений нет.