Россияне утром ударили по инфраструктурному объекту в Запорожье

Российские оккупанты утром нанесли еще один удар по Запорожью. Враг атаковал инфраструктурный объект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram исполняющего обязанности мэра Запорожья Анатолия Куртева.
Отмечается, что удар произошел приблизительно в 04:00. На месте работают спасатели.
"Около четырех часов утра враг атаковал инфраструктурный объект одного из районов города. На месте уже работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Напомним, после полуночи россияне нанесли первый удар. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах города.
Как сообщалось, недавно в Запорожской области в результате вражеских обстрелов ранения получили 8-летний ребенок и двое взрослых.
18 августа армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью с временно оккупированной территории.
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