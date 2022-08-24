Россияне утром ударили по инфраструктурному объекту в Запорожье

Отмечается, что удар произошел приблизительно в 04:00. На месте работают спасатели.

"Около четырех часов утра враг атаковал инфраструктурный объект одного из районов города. На месте уже работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, после полуночи россияне нанесли первый удар. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах города.

Как сообщалось, недавно в Запорожской области в результате вражеских обстрелов ранения получили 8-летний ребенок и двое взрослых.

18 августа армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью с временно оккупированной территории.

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