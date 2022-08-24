Росіяни вранці вдарили по інфраструктурному об'єкту в Запоріжжі

Зазначається, що удар стався приблизно о 04:00. На місці працюють рятувальники.

"Близько четвертої години ранку ворог атакував інфраструктурний об'єкт одного з районів міста. На місці вже працюють відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після опівночі росіяни завдали першого удару. Ракети окупантів потрапили в об'єкти інфраструктури в Шевченківському та Комунарському районах міста.

Як повідомлялося, нещодавно у Запорізькій області в результаті ворожих обстрілів поранення отримала 8-річна дитина і двоє дорослих.

18 серпня армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю з тимчасово окупованої території.

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