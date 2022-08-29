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Россияне утром обстреляли Харьков кассетными боеприпасами

Фото: российские военные обстреляли Харьков кассетными боеприпасами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты около 7:00 нанесли удар кассетными боеприпасами по Киевскому району Харькова. В результате обстрела повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Сообщается, что при ударе ранение получил 77-летний мужчина. Также вчера около 20:00 российские войска нанесли два ракетных удара по центру Харькова. Частично разрушены административные здания в центре города. В ходе вечернего обстрела никто не пострадал.

Ранее мы писали, что против жительницы Харькова, которая ждала российской оккупации города и агитировала поддерживать врага, открыли уголовное дело. Ей объявили подозрение за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, что ночью 27 августа россияне обстреляли Харьков. Повреждены историческое здание и школа.

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