Сторонница "русского мира" из Харькова ждала оккупации города, ей объявили подозрение
Жительница Харькова ждала российской оккупации города и агитировала поддерживать врага. Против нее открыли уголовное дело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.
Следствие установило, что с марта по июнь женщина добровольно агитировала харьковчан поддерживали российских оккупантов. По ее мнению, РФ спасает Украину от "неонацистов". Сторонница "русского мира" заявляла, что оккупанты должны были зайти в Харьков, чтобы "спасти" русскоязычное население.
Женщине объявили подозрение за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины). Ей грозит тюремное заключение.
Напомним, что в Одессе мужчину, который публиковал пророссийские посты, обязали читать историческую литературу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.