Сторонница "русского мира" из Харькова ждала оккупации города, ей объявили подозрение

Жительница Харькова ждала российской оккупации города и агитировала поддерживать врага. Против нее открыли уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Следствие установило, что с марта по июнь женщина добровольно агитировала харьковчан поддерживали российских оккупантов. По ее мнению, РФ спасает Украину от "неонацистов". Сторонница "русского мира" заявляла, что оккупанты должны были зайти в Харьков, чтобы "спасти" русскоязычное население.

Женщине объявили подозрение за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины). Ей грозит тюремное заключение.