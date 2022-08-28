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Сторонница "русского мира" из Харькова ждала оккупации города, ей объявили подозрение

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 28 августа 2022 16:15
Сторонница "русского мира" из Харькова ждала оккупации города, ей объявили подозрение Фото: харьковчанке объявили подозрение за оправдание войны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жительница Харькова ждала российской оккупации города и агитировала поддерживать врага. Против нее открыли уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Следствие установило, что с марта по июнь женщина добровольно агитировала харьковчан поддерживали российских оккупантов. По ее мнению, РФ спасает Украину от "неонацистов". Сторонница "русского мира" заявляла, что оккупанты должны были зайти в Харьков, чтобы "спасти" русскоязычное население.

Женщине объявили подозрение за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины). Ей грозит тюремное заключение.

Напомним, что в Одессе мужчину, который публиковал пророссийские посты, обязали читать историческую литературу.

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