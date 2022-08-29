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Росіяни вранці обстріляли Харків касетними боєприпасами

Фото: російські військові обстріляли Харків касетними боєприпасами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти близько 7:00 завдали удару касетними боєприпасами по Київському району Харкова. В результаті обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що при ударі поранення отримав 77-річний чоловік. Також вчора близько 20:00 російські війська завдали два ракетних удари по центру Харкова. Частково зруйновані адміністративні будівлі в центрі міста. В ході вечірнього обстрілу ніхто не постраждав.

Раніше ми писали, що проти мешканки Харкова, яка чекала російської окупації міста і агітувала підтримувати ворога, відкрили кримінальну справу. Їй оголосили підозру за виправдання збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, що вночі 27 серпня росіяни обстріляли Харків. Пошкоджено історичну будівлю та школу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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