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Ночной обстрел Харькова: повреждены историческое здание и школа

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Харьков, Суббота 27 августа 2022 07:10
Ночной обстрел Харькова: повреждены историческое здание и школа Фото: оккупанты обстреляли дом купца Адама Пиотровского (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Артур Родивилов

В результате ночного обстрела центра Харькова пострадал дом купца Адама Пиотровского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

Историческое здание несколько лет назад было отреставрировано, сообщил мэр. Также пострадала школа в центре города.

О жертвах и пострадавших информации от ДСНС нет.

Ночной обстрел Харькова: повреждены историческое здание и школа

Напомним, ночью 27 августа взрывы прогремели в Харькове и Запорожье. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, под ракетным ударом оказалась центральная часть города.

В Запорожской ОВА сообщили об обстреле Шевченковского района и пригорода. Было зафиксировано 16 "прилетов".

Ранее российские войска обстреляли жилые дома в оккупированной Каменке в Запорожской области. В результате атаки погибли пять человек, в том числе два ребенка.

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