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Россияне утром били по Сумской области из минометов, артиллерии и самолетов

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Сумская область, Суббота 16 июля 2022 09:36
Россияне утром били по Сумской области из минометов, артиллерии и самолетов Фото: россияне утром били по Сумской области из минометов, артиллерии и самолетов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска утром обстреляли территорию Сумской области. Враг применял минометы, артиллерию и выпускал ракеты с самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, 0 06:00 по Зноб-Новгородской общине было 12 прилетов с миномета.

Также по Белопольской общине враг около 08:00 бил из ствольной артиллерии, не менее 12 раз.

Кроме того, в 08:30 начался минометный обстрел Эсманской общины, после враг выпустил 4 ракеты из самолета.

"Есть существенные разрушения в общине. Подробности позже", - добавил глава области.

Напомним, сегодня российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по городу Чугуев, что под Харьковом.

Добавим, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Одессе.

Также враг ударил по Никополю (Днепропетровская область) из "Градов".

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