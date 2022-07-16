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Росіяни вранці били по Сумській області з мінометів, артилерії та літаків

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Сумська область, Субота 16 липня 2022 09:36
Росіяни вранці били по Сумській області з мінометів, артилерії та літаків Фото: росіяни вранці били по Сумській області з мінометів, артилерії та літаків (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська зранку обстріляли територію Сумської області. Ворог застосовував міномети, артилерію та випускав ракети з літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За йог словами, 0 06:00 по Зноб-Новгородській громаді було 12 прильотів з міномета.

Також по Білопільській громаді ворог близько 08:00 бив зі ствольної артилерії, щонайменше 12 разів.

Крім того, о 08:30 почався мінометний обстріл Есманської громади, після ворог випустив 4 ракети з літака.

"Є суттєві руйнування у громаді. Подробиці згодом", - додав очільник області.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вночі завдали ракетного удару по місту Чугуїв, що під Харковом.

Додамо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по Одесі.

Також ворог вдарив по Нікополю (Дніпропетровська область) з "Градів".

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Сумская область Війна Росії проти України
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