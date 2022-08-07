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Россияне утром били по окрестностям Николаева: появились первые подробности

Фото: россияне утром били по окрестностям Николаева (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты сегодня под утро обстреляли пригород Николаева. Враг атаковал промышленные предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Утром, 7 августа, около 04:00 враг обстреливает промышленные предприятия на окраинах города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", - написал Ким.

Он сообщил, что оккупанты ночью атаковали и Николаевскую область.

Так, ориентировочно в 02:12 под обстрелы попало с. Таборовка Бугской общины. В результате разрушены три жилых дома. По предварительной информации, без жертв.

Напомним, что в Николаеве продолжается усиленный комендантский час. Когда он перестанет действовать и что надо знать - собрало РБК-Украина в материале.

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НиколаевВойна России против Украины