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Комендантский час в Николаеве: когда закончится

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Николаев, Воскресенье 07 августа 2022 07:30
Комендантский час в Николаеве: когда закончится Фото: усиленный комендантский час в Николаеве закончится 8 августа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Усиленный комендантский час в Николаеве перестанет действовать уже завтра, 8 августа. Жители смогут свободно передвигаться по городу с 05:00 утра.

Все что известно о затяжном комендантском часе в Николаеве и причинах его введения - в материале РБК-Украина.

Город закрыли на выходные

Глава Николаевской области Виталий Ким в пятницу заявил, что подписал указ, согласно которому 5 августа в 23:00 затяжной комендантский час начинается и 8 августа в 05:00 заканчивается.

Фактически, как пояснил Ким, Николаев закрыли на выходные полностью, разрешив горожанам прогулки с детьми только у своих домов, а также выгул собак. При этом необходимо иметь при себе документы.

Что с транспортом

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, транспорт в городе во время выходных (соответственно 6 и 7 августа не будет работать). А как только комендантский час закончится, то транспорт возобновит свою работу по графику.

Почему город закрыли

Отметим, как еще ранее заявлял Ким, город планируют на некоторый период закрыть с целью выявление предателей и коллаборантов.

Так, проведение спецоперации по поиску людей, которые помогают российским военным, анонсировал глава Николаевской ОВА еще во время видеообращения 20 июля.

Перед этим Ким сообщал, что сообщение о предателях горожане активно присылают и каждое такое обращение будут "отрабатывать".

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Николаев Комендантский час
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