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Росіяни зранку били по околицях Миколаєва: з'явилися перші подробиці

Фото: росіяни зранку били по околицях Миколаєва (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти сьогодні під ранок обстріляли передмістя Миколаєва. Ворог атакував промислові підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Зранку, 7 серпня, близько 04:00 ворог обстрілює промислові підприємства на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім.

Він повідомив, що окупанти вночі атакували й Миколаївську область.

Так, орієнтовно о 02:12 під обстріли потрапило с. Таборівка Бузької громади. Внаслідок чого зруйновано три житлових будинки. За попередньою інформацією, без жертв.

Нагадаємо, що в Миколаєві продовжує тривати посилена комендантська година. Коли вона перестане діяти та що треба знати - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

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МиколаївВійна Росії проти України