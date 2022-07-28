Россияне устроили новый "жест доброй воли" в Херсонской области

Российские оккупанты решили вернуть украинским аграриям зерно, которое у них же и украли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

"Оккупанты решили проявить "жест доброй воли" по отношению к аграриям Херсонской области и прорабатывают механизм возврата зерна с зернохранилищ "Нибулона" фермерам", - написал он.

По словам чиновника, дело в том, что указанное предприятие не осуществило оплату за закупку этого зерна.

"Никакого арбитража, никаких судов. Забрать и перераспределить. Как в старые-добрые 1920-е. И второй момент - в кулуарах фейковой ВГА уже сейчас обсуждается, сколько "снять" с фермеров за такой возврат, и как поделить", - объяснил Соболевский.