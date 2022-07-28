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Россияне устроили новый "жест доброй воли" в Херсонской области

Новина українською →
Херсон, Четверг 28 июля 2022 17:19
Россияне устроили новый "жест доброй воли" в Херсонской области Фото: россияне устроили новый "жест доброй воли" в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты решили вернуть украинским аграриям зерно, которое у них же и украли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

"Оккупанты решили проявить "жест доброй воли" по отношению к аграриям Херсонской области и прорабатывают механизм возврата зерна с зернохранилищ "Нибулона" фермерам", - написал он.

По словам чиновника, дело в том, что указанное предприятие не осуществило оплату за закупку этого зерна.

"Никакого арбитража, никаких судов. Забрать и перераспределить. Как в старые-добрые 1920-е. И второй момент - в кулуарах фейковой ВГА уже сейчас обсуждается, сколько "снять" с фермеров за такой возврат, и как поделить", - объяснил Соболевский.

Напомним, Россия эвакуировала остатки гарнизона на острове Змеиный после очередного удара ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ.

Российская военная пропаганда 30 июня заявила, что гарнизон покинул остров якобы в качестве "жеста доброй воли". Якобы чтобы показать, что российская сторона не мешает ООН по организации гуманитарного коридора для экспорта зерна из Украины. После этого это словесное выражение стало нарицательным.

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